Ehemaliges WEKA-Gebäude Naila: Umbauarbeiten haben begonnen

Mode, Haushaltsartikel und Spielzeug – das habt ihr früher alles im WEKA-Kaufhaus in Naila bekommen. Das Gebäude war lange der größte Leerstand in der Stadt. Jetzt soll dort wieder neues Leben einziehen. Im ehemaligen WEKA-Gebäude hat der Umbau begonnen. Künftig findet ihr dort das Interkommunale Standesamt, einen Multifunktionsraum, die Bibliothek, zwei Bürgersäle und ein Familienzentrum. Auch ein neues Museum soll dort Platz haben. In dem gibt es dann eine große Ausstellung zur Ballonflucht 1979. Damals sind zwei Familien mit einem Heißluftballon aus der DDR geflüchtet und in Naila gelandet.