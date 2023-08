Ehemaliges Dronco-Gebäude: Farbenwerke Wunsiedel ziehen ein

Für rund 170 Mitarbeiter war es im März ein Schock: Der Schleifmittelhersteller Dronco aus Wunsiedel hat Insolvenz angemeldet. Ende Juni war dann endgültig Schluss mit der Produktion. Während ein Großteil der Mitarbeiter schnell eine neuen Job gefunden hat, war unklar, was mit dem Firmengebäude passiert. Das übernehmen nun die Farbenwerke Wunsiedel.

Mit dem Kauf des Gebäudes will sich das Unternehmen künftig vergrößern, heißt es auf Anfrage. Bereits Ende Juli haben die Farbenwerke den Schlüssel für das Gelände erhalten. Der Vorteil: Das Gebäude sei sofort für die Logistik nutzbar. Auf diese Weise mussten die Farbenwerke nicht neu bauen und damit zusätzliche Fläche versiegeln. Es wird aber noch einige Zeit dauern bis das Gebäude endgültig den Wünschen der Farbenwerke entspricht. Das Unternehmen will aber schon bald sein Lager in Furthammer auflösen und in die ehemaligen Dronco-Hallen verlagern. Vor allem auch die Labore und die Büros seien wichtig für die Farbenwerke. Am jetzigen Standort gäbe es keine Kapazitäten mehr.