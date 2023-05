Ehemaliger Landtagsabgeordneter und Helmbrechtser Ehrenbürger: Klaus Wolfrum ist tot

Fast 50 Jahre war er Mitglied im Helmbrechtser Stadtrat. 10 Jahre war er im Bayerischen Landtag, 30 Jahre war er Mitglied im Hofer Kreistag. Der SPD-Politiker Klaus Wolfrum ist tot, das teilt die Stadt Helmbrechts mit. Wolfrum sei auch ein Freund und Schützer der Pflanzen- und Tierwelt gewesen, schreibt die Stadt. Von 1972 bis 2016 war er Kreisvorsitzender des Landesbundes für Naturschutz. 2021 hat die Stadt Helmbrechts Klaus Wolfrum zum Ehrenbürger ernannt. Am Sonntag ist er im Alter von 75 Jahren verstorben.

Ein öffentlicher Trauergottesdienst findet am 2. Juni um 13:15 Uhr in der Johanniskirche in Helmbrechts statt.