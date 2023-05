14 Jahre lang war Harald Fichtner Oberbürgermeister der Stadt Hof, bis er 2020 von Eva Döhla abgelöst wurde. Im Rahmen einer Feierstunde wird sie ihm am späten Nachmittag auch die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hof verleihen. Aktuell ist der ehemalige Oberbürgermeister als Dozent an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Hof tätig und engagiert sich im neu gegründeten Förderverein „Untreusee Freunde Hof“.