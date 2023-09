Ehemaliger dritter Bürgermeister: Hans Pechstein bekommt Ehrenbürgerwürde von Hof

Auch ein Bürgermeister ist einmal krank oder im Urlaub. Dann braucht er oder sie eine Vertretung. In vielen Städten gibt es daher auch den zweiten und sogar dritten Bürgermeister. Dritter Bürgermeister der Stadt Hof war von 2002 bis 2008 Hans Pechstein. Das war zur Amtszeit von Oberbürgermeister Dieter Döhla. Am Nachmittag wird Döhlas Tochter und heutige Oberbürgermeisterin von Hof Eva Döhla die Ehrenbürgerwürde an Hans Pechtstein verleihen. Am Abend wird es dazu eine Feierstunde im Rathaus geben.