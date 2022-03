Ehemaliger Bürgermeister: Alexander Eberl hat Flüchtlinge bei sich aufgenommen

Die Hilfsbereitschaft für die Menschen aus der Ukraine ist auch in unserer Region groß. Einige nehmen sogar privat Flüchtlinge bei sich auf. Auch Alexander Eberl hat eine Wohnung in seinem Haus zur Verfügung gestellt. Er ist der ehemalige Bürgermeister von Schwarzenbach an der Saale und wohnt in Nürnberg. Bei den Flüchtlingen handelt es sich um die hochschwangere Karolina und ihre Schwiegereltern. In Nürnberg versucht Eberl sie weiter zu unterstützen.

Für ihn sei es eine Verpflichtung gewesen, die Menschen aufzunehmen, sagt Alexander Eberl. Er rät auch anderen Menschen mit freiem Wohnraum, diesen zur Verfügung zu stellen und damit zu helfen.

(Symbolbild)