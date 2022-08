Ehemalige Pappenfabrik: In Röslau entsteht ein naturnahes Naherholungsgebiet

Im Ortsteil Thusmühle in Röslau entsteht direkt an der Eger ein neues Naherholungsgebiet. Das soll besonders naturnah sein. Vor kurzem hat der Spatenstich für das Millionenprojekt stattgefunden. Von der dortigen Industriebrache wird nach Fertigstellung kaum noch etwas zu sehen sein. Gut 760.000 Euro hat die Gemeinde für die Abrissarbeiten veranschlagt. Die jetzige Neugestaltung schlägt mit 1,7 Millionen Euro zu Buche und wird zum großen Teil durch die Förderoffensive Nordostbayern getragen.

Das neue Naherholungsgebiet entsteht auf dem Gelände einer ehemaligen Papierfabrik, die bis in die 70er Jahre dort ansässig war. Danach wurden die Gebäude als Lager genutzt und auch mit Chemie-Rohstoffen wurde dort gearbeitet. Nach dem Tod des Inhabers hat sich kein Nachbesitzer gefunden und die chemischen Stoffe lagerten seitdem dort. Zudem diente der Innenhof als Abstellplatz für Schrottautos. Seit 2011 haben Gutachten stattgefunden, die einen Altlastenverdacht nahegelegt haben. Der Gemeinderat hat das Gelände in einer Zwangsversteigerung erworben und will die Gebäude abreißen und die Altlasten beseitigen. Diese seien eine Gefahr für die Bevölkerung und die angrenzende Eger. Lediglich einige alte Mauern sollen nach Fertigstellung an den ehemaligen Industriestandort erinnern. Entstehen sollen unter anderem vier Wohnmobilstandorte, Parkplätze für Wanderer, Ruhebänke, eine WC Anlage und ein Zugang zur Eger. Auch für Tiere und Pflanzen soll es hier neuen Lebensraum geben.