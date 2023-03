Ehemalige Musikschule in Wunsiedel: Nach Sanierung neue Räume für Energiezukunft

Die Stadt Wunsiedel hat sich den erneuerbaren Energien verschrieben. Auf dem Areal des ehemaligen Möbelhauses Unglaub soll zum Beispiel das Future Energy Lab entstehen. Aber auch in der früheren Musikschule in der Maximilianstraße soll es Räume geben, die dafür genutzt werden sollen, um die Energiezukunft voranzutreiben. Zunächst muss das Gebäude aber noch saniert werden. Käufer ist Heribert Sterr-Kölln. Durch den Privatinvestor gelingt es, einen weiteren Leerstand in der Innenstadt zu vermeiden. Das Unternehmen Sterr-Kölln & Partner entwickelt seit mehr als 25 Jahren zukunftsfähige Strategien mit dem Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien.