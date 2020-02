Ehemalige Liba zieht um: Von Naila nach Selbitz

Tschüss Naila, Hallo Selbitz. Die frühere Maschinenfabrik Liba in Naila soll nach Selbitz umziehen. Das berichtet die Frankenpost. In Naila schließt das Unternehmen komplett – das wurde Ende Januar bekannt. In Selbitz soll dann ein Kompetenzzentrum für Konstruktion und Entwicklung und Service entstehen, heißt es weiter. Dort könnten dann 50 bis 55 Angestellte weiterhin beschäftigt werden, so die Frankenpost. Im Jahr 2014 hat Karl Mayer hat die ehemalige Liba aufgekauft und seitdem Stellen abbauen müssten, so die Zeitung abschließend.