Ehemalige LIBA in Naila: Neue Mieter sind eingezogen

In den Städten und Gemeinden der Euroherz-Region stehen so einige Gebäude leer. Umso erfreulicher ist es also, wenn Leerstände wiederbelebt werden können. So sind zum Beispiel in die ehemalige Maschinen-Fabrik LIBA in Naila neue Mieter eingezogen. Dort finden sich ab sofort ein Brillen- und ein Fotogeschäft, eine Autoaufbereitung, ein Hausmeisterservice und ein Laden, in dem Computer in ihren Urzustand zurückversetzt werden. Auch einen Reifenservice findet ihr dort. Weitere Mieter sollen nach und nach folgen.