Ehemalige Disko in Wunsiedel: Nach Abriss kommen Parkplätze

Einige von euch haben vielleicht noch in der Diskothek „Lord Nelson“ in Wunsiedel gefeiert. Bald wird es das Gebäude nicht mehr geben. Wie die Stadt mitteilt, soll das Haus am Alten Markt bis Mitte September abgerissen sein. Für Bürgermeister Nicolas Lahovnik zeige die Maßnahme die positive Entwicklung der Innenstadt. Damit falle wieder ein unschöner Leerstand weg. Auf dem Gelände sollen in Zukunft Parkplätze entstehen. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 150.000 Euro. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei fast 31.000 Euro.