Ehe-Aus bei Reese Witherspoon

Hollywoodstar Reese Witherspoon (47) und ihr Mann Jim Toth haben nach knapp zwölf Jahren Ehe ihre Scheidung bekanntgegeben. Angesichts der «vielen wunderschönen Jahre zusammen» sei ihnen die Entscheidung schwergefallen, teilte die Oscar-Preisträgerin am Freitag über Instagram mit. Auch nach der Trennung blieben sie und Jim einander mit «tief empfundener Liebe, Güte und gegenseitigem Respekt» sowie durch ihren gemeinsamen Sohn Tennessee verbunden.

Das Paar hatte sich im Januar 2010 auf einer Party kennengelernt – unmittelbar nachdem Witherspoon die gut zweijährige Beziehung zu ihrem Kollegen Jake Gyllenhaal («Brokeback Mountain») abgebrochen hatte. Davor war die Schauspielerin mit Ryan Phillippe verheiratet gewesen. Während diese Ehe nach sieben gemeinsamen Jahren geschieden wurde, hielt die Beziehung zum Talent-Agenten Toth deutlich länger: Ihre Trennung verkündeten die beiden kurz vor ihrem zwölften Hochzeitstag.

Witherspoon stand bereits als Teenager vor der Kamera. Weltweit bekannt wurde sie als aufstrebende Blondine in der Komödie «Natürlich blond!». 2006 gewann sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihren Auftritt als Sängerin June Carter Cash in «Walk the Line».