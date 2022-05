EHC Red Bull München gibt Stürmer Lindner nach Bietigheim ab

Eishockey-Vizemeister EHC Red Bull München lässt Jung-Stürmer Elias Lindner zu Zweitligist Bietigheim Steelers ziehen. Der 21-Jährige hatte in der abgelaufenen Spielzeit 14 Ligaspiele für die Münchner absolviert und bereitete einen Treffer vor. «Mit Elias Lindner holen wir uns einen weiteren U23-Spieler ins Team», erklärte Bietigheims Geschäftsführer Volker Schoch in einer Vereinsmitteilung am Dienstag. «Er wurde sehr gut ausgebildet und soll bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.»