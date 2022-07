EHC Red Bull München eröffnet Saison bei den Kölner Haien

Vizemeister EHC Red Bull München eröffnet die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga mit einem Auswärtsspiel bei den Kölner Haien. Dies geht aus dem Spielplan hervor, den die DEL am Freitag veröffentlichte. Das Auftaktspiel findet demnach am 15. September (19.30 Uhr) in Köln statt.

«Es ist eine große Freude für uns, die neue PENNY DEL-Saison gegen einen der traditionsreichsten Clubs des deutschen Eishockeys zum wiederholten Male eröffnen zu dürfen», sagte EHC-Sportdirektor Christian Winkler laut Vereinsmitteilung. Die Neuauflage des diesjährigen Endspiels zwischen München und den Eisbären Berlin gibt es am 28. September.

Champions-League-Debütant Straubing Tigers empfängt zum Auftakt die Nürnberg Ice Tigers. Der ERC Ingolstadt reist zur Düsseldorfer EG und die Augsburger Panther müssen bei den Iserlohn Roosters ran (jeweils am 16. September/19.30 Uhr).

Wie auch in der vergangenen Saison starten 15 Clubs in das Rennen um die deutsche Meisterschaft. Die Hauptrunde der DEL-Saison endet am 5. März 2023.