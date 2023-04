EHC München spielt gegen Wolfsburg um den Einzug ins Finale

Im Duell zwischen dem dreimaligen deutschen Meister EHC Red Bull München und den Grizzlys Wolfsburg wird am Mittwoch (19.30 Uhr) der zweite Finalist um die deutsche Eishockey-Meisterschaft ermittelt. Der Sieger der siebten Halbfinalpartie folgt dem ERC Ingolstadt in die Endspielserie. Hauptrundensieger München hat in der Begegnung Heimrecht und ist Favorit, vergab aber am Ostermontag in Wolfsburg die erste Chance auf das Weiterkommen. Beide Teams haben nun jeweils dreimal gewonnen. Die Finalserie über maximal sieben Spiele beginnt am Freitag. Wer viermal gewinnt, wird deutscher Meister.