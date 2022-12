EHC München mehrere Wochen ohne Nationalspieler Eder

Der aktuell von Sieg zu Sieg eilende Tabellenführer EHC Red Bull München muss in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mehrere Wochen ohne Nationalspieler Andreas Eder auskommen. Der 26 Jahre alte Angreifer hat sich in dieser Woche im Training eine Unterkörperverletzung zugezogen. Der DEL-Verein rechnet nach Angaben vom Donnerstag mit einer Zwangspause von voraussichtlich vier bis sechs Wochen.

Eder hat in dieser Spielzeit in 35 Pflichtspielen 13 Tore erzielt. Dazu kommen 20 Assists. Er fehlte erstmals beim 6:3 der Münchner am Mittwoch gegen die Kölner Haie. Es war der elfte Sieg nacheinander für den EHC, der die Tabelle mit 67 Punkten deutlich vor dem ERC Ingolstadt (53) und Adler Mannheim (51) anführt.

Stürmer Trevor Parkes, DEL-Torschützenkönig von 2020 und 2021, wird den Münchnern nach einer Verletzung bald wieder zur Verfügung stehen. Er soll in der kommenden Woche wieder am Teamtraining teilnehmen können.