EHC München im Viertelfinale der Eishockey-Champions-League

München (dpa) – Der EHC Red Bull München ist ins Viertelfinale der Champions Hockey League eingezogen. Der dreimalige deutsche Eishockey-Meister schaffte am Mittwoch durch ein 3:2 (0:0, 0:0, 3:2) gegen den HC Fribourg-Gottéron aus der Schweiz das Weiterkommen. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson hatte bereits das Hinspiel mit 4:2 gewonnen. Die Münchner sind der letzte deutsche Vertreter im Wettbewerb, nachdem die Adler Mannheim am Dienstag an Frölunda HC aus Schweden gescheitert waren.

Nach einem Doppelschlag der Gäste zu Beginn des letzten Drittels durch Christopher Di Domenico (42.) und Samuel Walser (43.) innerhalb von 62 Sekunden mussten die Münchner kurzzeitig um den Viertelfinal-Einzug bangen. Doch Trevor Parkes (44.), Zachary Redmond (53.) und Philip Gogulla (60.) sorgten schließlich für den Sieg.

