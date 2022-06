Egerradweg wächst weiter: Abschnitt bei Fischern freigegeben

Diese Jahreszeit nutzen viele gerne für eine Radtour. Im Fichtelgebirge gibt es immer mehr Möglichkeiten dafür. Der Egerradweg wächst nämlich immer weiter. Im Bereich Fischern bei Schirnding ist jetzt ein weiterer Teilabschnitt fertig. Der stellt außerdem einen Lückenschluss im Radwegenetz dar. Im Bereich Weißenstadt und Marktleuthen sind bereits in den vergangenen Jahren Radwege entstanden, auch auf tschechischer Seite geht es voran. So ist der Bereich von der Hammermühle bis zur Landesgrenze durchgehend befahrbar. Auf dem Gebiet von Selb und Thierstein laufen momentan weitere Bauarbeiten. Im Bereich von Marktleuthen, Weißenstadt und Röslau sind außerdem noch in diesem Jahr Spatenstiche geplant.