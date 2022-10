Egerradweg: Spatenstich für drei weitere Abschnitte bei Marktleuthen

Bis Ende November könnt ihr noch beim Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs mitmachen und damit künftig zur Verbesserung der Radinfrastruktur beitragen. In Sachen Radwegeausbau können wir uns in der Euroherz-Region momentan aber nicht beschweren. Gerade am Egerradweg geht es derzeit schnell voran. Sebastian Köllner, der Radverkehrsbeauftragte des Landkreises Wunsiedel, mit einem Überblick:

In dieser Woche haben die Arbeiten an drei weiteren Teilstücken am Egerradweg begonnen. Dieses Mal im Bereich Marktleuthen. Die Abschnitte haben eine Länge von 2,5 Kilometern, außerdem wird eine neue Brücke über die Eger neugebaut.