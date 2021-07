Edles Popcorn für Genießer

Läderach steht für spürbare Frische, echtes Handwerk, hochwertige Rohstoffe und Schweizer Herkunft. „In unserer Produktion in der Schweiz wird als erstes der Mais zu fluffigem Popcorn aufgepoppt und dann wird er von Hand und natürlich mit viel Liebe und Sorgfalt karamellisiert. Als zweites besprühen wir dieses Popcorn dann Schicht für Schicht mit der jeweiligen Schokolade. Und diese frische Zubereitung macht unser Popcorn so einzigartig knusprig“, erklärt Elias Läderach. Auch die Schokoladenmasse für den Überzug kommt aus eigener Produktion in der Schweiz. So wird die nachhaltige Qualität von der Kakaobohne bis zum Endprodukt sichergestellt.