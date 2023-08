Edeka-Zentrallager-Streik: Mehr Gehalt dafür aber Produkte teurer?

Die Streiks in den Edeka-Zentrallagern verursachen für die Märkte einen Millionenschaden. Da die nächsten Tarifverhandlungen für den Großhandel erst am 28. August sind, kann es durchaus sein, dass die Mitarbeiter im Lager bis dahin weiterstreiken. Davon ist auch das Edeka-Lager in Marktredwitz betroffen, das Märkte in ganz Oberfranken beleifert. Patrick Schneider, Inhaber der Edeka-Schneider-Märkte in Bayreuth und der Region:

Schneider hofft, dass die Streiks bald beendet sind. Denn dadurch bricht natürlich der Umsatz ein. Außerdem fürchtet er, dass die geforderten höheren Gehälter sich letztendlich bei den Produkten bemerkbar machen. Die könnten für die Kunden dann teurer werden.