EDEKA-Streik in Marktredwitz: Was passiert mit verderblichen Lebensmitteln?

Während der Corona-Pandemie waren die Supermarkregale teilweise leergeräumt, weil die Menschen Lebensmittel gehortet haben. Es kann sein, dass dir Regale in dieser Woche wieder leer bleiben. Diesmal hat das aber einen anderen Grund: Bis Sonntag um Mitternacht streiken die Mitarbeiter des EDEKA-Logistikzentrums in Marktredwitz. Dazu hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Durch den Streik kommt bereits zu Lieferengpässen, so Paul Lehmann, Sprecher von ver.di Oberfranken-Ost. Für die gelagerten Lebensmittel im Logistikzentrum ist aber alleine der Arbeitgeber verantwortlich:

Die Gewerkschaft fordert eine deutliche Lohnerhöhung für die Beschäftigten. Die aktuellen Löhne bedeuten für die Beschäftigen Armut in der Gegenwart, so Paul Lehmann. Außerdem seien viele von Altersarmut bedroht.