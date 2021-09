Earth Night: Stadt Hof schaltet Licht aus

In der Stadt Hof wird es heute ab 22 Uhr etwas finsterer als sonst. Sie beteiligt sich an der diesjährigen Earth Night. Bis zur Morgendämmerung verzichtet sie auf Beleuchtung, die nicht zwingend notwendig ist. Sie schaltet zum Beispiel die Außenbeleuchtung am Rathaus, der Freiheitshalle und der Stadtbücherei aus. Die Kirchengemeinde St. Michaelis und die VHS Hofer Land machen auch mit. Mit dem Deutschen Alpenverein könnt ihr in kleinen Gruppen ein Nachtwanderung im Dunkeln machen und die Sternwarte Hof lädt zu einem Beobachtungsabend von 21 bis 23 Uhr ein.