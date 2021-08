Earth Hour: Stadt Hof macht mit

Heute in einer Woche (DI, 7.9.) wird es in Hof finster. Aber nicht etwa, weil ein Stromausfall bevorsteht. Die Stadt Hof beteiligt sich an der Earth Hour. Das ist eine weltweite Klima- und Umweltschutzaktion, die darauf aufmerksam machen will, wie wir verantwortungsbewusst mit Licht umgehen können. Die Stadt Hof knipst dafür für eine Stunde das Licht am Rathaus, der Freiheitshalle oder an den Kirchen aus. Aber auch jeder andere kann sich am 7. September an der Earth Hour beteiligen. Wer mitmachen will, kann sich noch heute beim Klimaschutzmanagement der Stadt Hof melden. E-Mail: ute.fischer@stadt-hof.de