Earth Hour: Licht in der Region geht aus

Morgen wird es vielerorts wieder für eine Stunde dunkel in der Region. Der World Wildlife Fund ruft nämlich zum 17. Mal weltweit zur sogenannten Earth Hour auf. Rathäuser, Sehenswürdigkeiten und andere öffentliche Einrichtungen sollen zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr die Beleuchtung ausknipsen. Ziel ist es, darauf hinzuweisen, dass die Nacht eigentlich dunkel sein sollte. Das Licht schadet nämlich zum Beispiel Insekten. Das sagt Ute Fischer, Klimaschutzmanagerin der Stadt Hof. Die Stadt bittet vor allem Privatpersonen darum, sich zu beteiligen. Die städtischen Gebäude seien aufgrund der Energiekrise nämlich schon länger nicht mehr beleuchtet. In Hohenberg an der Eger wird morgen aber zum Beispiel die komplette Straßenbeleuchtung ausgeschaltet. Das war auch im Hofer Ortsteil Wölbattendorf schon mal der Fall.