Zwei E-Scooter-Akkus haben einen Brand in einer Münchner Wohnung entfacht und diese unbewohnbar gemacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 41-jährige Bewohner mit Verbrennungen ersten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann bemerkte am Donnerstag den Rauch in seiner Abstellkammer. Beim Öffnen der Tür kam es zu einer Verpuffung. Die Polizei geht davon aus, dass sich einer der Akkus selbst entzündet hatte.