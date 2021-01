E-Mobilität: Landkreis Wunsiedel im deutschlandweiten Ranking auf vorderen Plätzen

Dass dem Landkreis Wunsiedel die Themen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein am Herzen liegen, zeigt sich immer wieder in Projekten wie z.B. dem Smarten Fichtelgebirge. Auch in Sachen Elektromobilität schneidet der Landkreis im deutschlandweiten Vergleich gut ab. Das zeigt auch ein Ranking des Verbandes der Automobilindustrie. Im Landkreis Wunsiedel müssen sich durchschnittlich 4,5 E-Autos einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt teilen. Mit diesem Wert liegt der Landkreis auf Platz 16 von 400 im Ranking. Der Saale Orla Kreis liegt im Vergleich zum Landkreis nur knapp dahinter auf Platz 19. Auch die Attraktivität, auf ein E-Fahrzeug umzustellen ist im Landkreis Wunsiedel hoch. Das wird vor allem an der Anzahl der Ladepunkte gemessen. Hier erreicht der Landkreis im deutschlandweiten Ranking Platz 35. Im Landkreis Wunsiedel gibt es 65 Ladepunkte. Aktuell sind hier insgesamt rund 930 Elektro oder Hybridautos gemeldet.

(236 reine E-Fahrzeuge, rund 190 Plugin Hybride, ca. 500 Hybrid Fahrzeuge)