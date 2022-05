E-Mobilität: Kostenlose Ladesäulen für Mitarbeiter von Raumedic

Elektrofahrzeuge sollen eine klimafreundlichere Alternative zu Verbrennern sein. Dafür braucht es aber auch genügend Ladesäulen. Vermehrt stellen auch Betriebe auf E-Fahrzeuge um. Die Sandler AG in Schwarzenbach an der Saale hat schon vor einiger Zeit Ladesäulen für ihre Mitarbeiter aufgestellt. Die Firma betreibt außerdem selbst E-Autos.

Auch in Helmbrechts stellt die Firma Raumedic jetzt kostenlos E-Ladesäulen für die Mitarbeiter zur Verfügung. Das teilt das Unternehmen mit. Zudem habe es bereits ein E-Fahrzeug für den eigenen Fuhrpark bestellt.