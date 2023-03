Ab 2035 sollten wir möglichst alle mit einem Elektro-Auto fahren. Ab diesem Zeitpunkt sollen in der EU keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Wenn ihr jetzt schon mit dem E-Auto unterwegs seid, habt ihr in der Stadt Hof ab sofort eine weitere Lademöglichkeit. Die Stadtwerke Hof haben am Automobilzulieferpark in der Ferdinand-Porsche-Straße eine weitere Ladesäule in Betrieb genommen. Damit gibt es ab sofort neun öffentliche Ladesäulen im Stadtgebiet.

(Symbolbild)