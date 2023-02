Einfach an die Tankstelle fahren ist bei Elektroautos nicht drin. E-Autofahrer müssen teilweise noch ganz schön nach einer Lademöglichkeit suchen. Die Zahl der verfügbaren Ladesäulen steigt aber stetig. Die Stadtwerke Hof haben nun zwei neue Ladesäulen am Theaterparkplatz in der Kulmbacher Straße in Betrieb genommen. Insgesamt bieten die Stadtwerke nun acht Ladepunkte im Stadtgebiet Hof an.