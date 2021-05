E-Government: Hofer Rathaus wird digitalisiert

Behördengänge sind mit viel Papierkram, langen Wartezeiten vor Ort oder am Telefon verbunden. In der Stadt Hof können wir einiges bald digital erledigen – das E-Government soll nämlich ausgebaut werden. Was geplant ist, weiß Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Nicht nur die Verwaltung im Hofer Rathaus soll digitalisiert werden, sondern auch der Service für die Bürgerinnen und Bürger. Zum Beispiel können wir Termine bei der Stadtverwaltung dann online vereinbaren. Bisher geht das nur vereinzelt im Bürgeramt.