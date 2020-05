E-Bike-Fahrer ohne Helm stirbt nach Unfall

München (dpa/lby) – Ein E-Bike-Fahrer ist nach dem Zusammenstoß mit einem anderen Radler in München gestorben. Der 37-Jährige sei ohne Helm unterwegs gewesen und habe schwerste Kopfverletzungen erlitten, hieß es am Montag aus dem Polizeipräsidium. Noch in der Nacht sei er gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er am Sonntagabend auf einer Seitenstraße, als ihn ein Unbekannter mit einem Elektro-Rad von rechts überholte. Nach einem kurzen Wortwechsel seien die beiden Männer kollidiert und gestürzt. Wie genau der Unfall passierte, war zunächst unklar.