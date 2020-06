Wasser Marsch heißt es heute an der A9 … zur Verbesserung der teils schwierigen sanitären Versorgung der LKW-Fahrer mit Wasch- und Duschmöglichkeiten ist am Morgen auf dem Parkplatz Sophienberg an der A9 ein Duschcontainer in Betrieb genommen worden. Der installierte Sanitärcontainer hat 10 Duschplätze und wird von einer Servicekraft täglich 16 Stunden betreut. Damit wird ein vom Bundes-Verkehrs-Ministerium initiiertes „Sofortprogramm Duschcontainer für Lkw-Fahrer auf PWC-Anlagen“ umgesetzt.