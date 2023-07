Durchwachsenes Wetter zum Start in die Woche in Bayern

Zum Start in die nächste Woche erwartet die Menschen in Bayern ein durchwachsenes Wetter. Am Sonntagabend gebe es vor allem an den Alpen Regen, im Rest des Bundeslandes sei es wolkig und weitgehend trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Am Montag sollen sich Sonne und Wolken abwechseln und ein starker Wind vor allem im Westen soll wehen.

Die Temperaturen schwanken den Angaben des DWD zufolge von 19 Grad im Norden Frankens bis zu 26 Grad an der Donau. In der Nacht zum Dienstag seien vor allem im Süden Bayerns lokale Regenschauer möglich. Am Dienstag gebe es weiterhin einen Wechsel zwischen Wolken und Sonne. Einzelne Schauer und Gewitter seien möglich.