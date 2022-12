Durchsuchungen wegen Kinderpornografie in Unterfranken

Wegen des Verdachts auf Kinderpornografie haben Ermittler sieben Objekte in zwei unterfränkischen Landkreisen durchsucht. Ermittelt werde gegen sieben Männer im Alter zwischen 24 und 50 Jahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie würden verdächtigt, Abbildungen von Kindesmissbrauch besessen und verbreitet zu haben. Allerdings stünden die Fälle nicht in einem Zusammenhang.

Bei den Durchsuchungen am Mittwoch in den Landkreisen Miltenberg und Aschaffenburg stellten die Ermittler demnach zahlreiche Beweismittel sicher, unter anderem Speichermedien. Diese würden die Ermittler nun auswerten. In einer Wohnung seien zudem Drogen gefunden worden. Ein Mann müsse sich nun wegen deren Besitz verantworten. In einem weiteren Objekt fanden die Ermittler diverse Waffen und Munition, bei denen nun geprüft werde, ob sie ihr Eigentümer legal besessen hat.