Durchsuchungen bei mutmaßlichen IS-Spendern in Bayern

Im Rahmen einer bundesweiten Aktion hat es in Bayern Durchsuchungen bei mutmaßlichen Unterstützern der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gegeben. Es gehe dabei um mutmaßliche Spender, hieß es am Mittwochmorgen auf Nachfrage bei der Generalstaatsanwaltschaft München. Insgesamt gebe es in Bayern 13 Beschuldigte, im Freistaat sei es aber nicht zu Festnahmen gekommen. Zum Ablauf in anderen Bundesländern oder der Zahl der in Bayern durchsuchten Objekte sagte der Sprecher nichts.