Durchlüften geht wieder: Einsatz in Rehau am Abend beendet

In Rehau kann euch am Nachmittag und Abend ein übler Geruch in die Nase gestiegen sein. Im Lamilux-Werk in der Zehstraße war ein Klebergemisch aus einem Kunststoffbehälter gelaufen – und das hatte zu einer Verrauchung geführt. Durch die Reinigungsarbeiten konnte ebendieser Geruch entstehen. Die Einsatzkräfte hatten daraufhin darum gebeten, Türen und Fenster in Rehau lieber geschlossen zu halten sowie Klima und Lüftungsanlagen auszuschalten. Das müsst ihr seit dem Abend aber nicht mehr tun.

Unter den Werksmitarbeitern gabs keine Verletzten, lediglich zwei Feuerwehrleute hatten über Unwohlsein geklagt, nachdem sie mit den Stoffen in Kontakt geraten waren. Sie kamen zum Abchecken ins Krankenhaus. Ein technischer Defekt gilt als Ursache.