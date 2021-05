Durch Klopfen aufgefallen: Tausende Kilometer unbemerkt im Lkw

Über 1000 Kilometer und zehn Stunden: so lange dauert die Fahrt von Rumänien bis an die A93 bei Thiersheim. Und so lange haben sechs Flüchtlinge in einem Lkw ausgeharrt und sich am Freitagnachmittag mit Klopfzeichen am dortigen Autohof bemerkbar gemacht.

Der Fahrer des Lastwagens bemerkte das Klopfen im Beisein von zufällig anwesenden Bundeswehrsoldaten. Die öffneten schließlich den Auflieger und riefen die Polizei. Die zwei Afghanen, drei Äthiopier und ein Eritreer haben den Beamten geschildert, wie sie aus ihrer Heimat in die Türkei und schließlich nach Rumänien gekommen sind – alles mit Hilfe von Schleusern. Zwei Schleuser sollen die Migranten in den Lkw gebracht haben. Welche Rolle der Lastwagenfahrer dabei gespielt hat, ermittelt die Polizei noch. Die unerlaubt eingereisten Migranten befinden sich aktuell in der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken in Bamberg.