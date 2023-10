Durch Assistenzsoftware: Homepage der Stadt Helmbrechts jetzt barrierefrei

Menschen ohne Handicap klicken sich durch eine Website einfach so durch. Für andere ist das nicht so einfach. Auf der Homepage der Stadt Helmbrechts gibt es deshalb jetzt die Assistenzsoftware „Eye-Able“. Die ermöglicht Besuchern, die Website an ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Es gibt zum Beispiel eine Vorlesefunktion und einen einstellbaren Blaufilter. Ihr könnt aber auch Farbkontraste und die Schriftgröße individuell anpassen. Mit der Software will die Stadt Helmbrechts Barrieren bei der Nutzung ihrer Homepage abbauen.