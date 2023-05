Duo fragt Zivilpolizisten nach Joint-Utensilien

Ungewöhnliche Begegnung für zwei Zivilpolizisten in Hof: Ein 31-Jähriger sprach sie an und bat sie um «Longpapes» – lange Blättchen, die oft zum Drehen von Joints verwendet werden. Die Polizisten lehnten ab und zeigten ihren Dienstausweis, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Hof am Freitag berichtete. Bei der folgenden Kontrolle fanden sie bei dem Mann nichts Verdächtiges. Sein 23-jähriger Freund jedoch hatte ein Tütchen mit 1,2 Gramm Marihuana in der Jackentasche. Nach dem Vorfall am Donnerstag wird gegen ihn nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.