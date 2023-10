Dunja Hayali bekommt «Blauen Panther»-Ehrenpreis

Die Journalistin und Fernsehmoderatorin Dunja Hayali erhält den diesjährigen «Blauen Panther»-Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten. Damit würden ihre Leistungen im deutschen Fernsehen gewürdigt, teilte die Bayerische Staatskanzlei am Montag mit. «Mit Fakten, Klugheit und Humor setzt sie sich für Toleranz, Integration und eine demokratische Diskussionskultur ein», hieß es in der Würdigung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). «Gegner eines weltoffenen Deutschlands stellt Dunja Hayali immer wieder mutig zur Rede.»

Der Ministerpräsident wird den Preis bei einer Gala am 25. Oktober in München überreichen. Insgesamt werden an dem Abend 20 «Blaue Panther»-Trophäen verliehen. Zu den Geehrten gehört in diesem Jahr auch die Oscar-Preisträgerin Caroline Link, die den «Blauen Panther» für die beste Regie erhalten wird.

Die Auszeichnung «Blauer Panther – TV & Streaming Award» war ehemals als Bayerischer Fernsehpreis bekannt. Mit diesem wurden nach Angaben des Staatsministeriums im vergangenen Jahr erstmals neben klassischen TV-Produktionen auch Formate von Streaminganbietern oder Inhalte von Web-Creatoren für Social Media-Plattformen geehrt.