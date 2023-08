Dürre-Schwerpunkt Hochfranken: Nur wenige Gewitter in Hof

Durch die anhaltende Hitze und Trockenheit im vergangenen Sommer ist es bei uns in Deutschland oft zu Waldbränden gekommen. Die Dürre hat aber auch dafür gesorgt, dass weniger Gewitter entstanden sind. Der Siemens-Blitzatlas für das Jahr 2022 hat ergeben: Vergangenes Jahr hat es so selten geblitzt wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. Hof ist unter den Städten, in denen es mit am wenigsten geblitzt hat. Euroherz-Wetterexperte Christian König erklärt: Das liegt unter anderem daran, dass bei uns in der Region ein großer Dürre-Schwerpunkt war

Insgesamt hat vergangenes Jahr nur vier Mal der Blitz in Hof eingeschlagen.