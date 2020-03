Düngeverordnung: Bauernverband kündigt rechtliche Schritte an

Die Düngeverordnung erhitzt die Gemüter – besonders die der Landwirte. Sie sind mit dem Beschluss des Bundesrates nicht einverstanden, der die Verordnung am vergangenen Freitag beschlossen hat. Der Bezirksverband Oberfranken des Bayerischen Bauernverbandes hat jetzt rechtliche Schritte angekündigt. Die Düngeverordnung sei völlig praxisfern und verhindere die Ziele, Gewässer- und Umweltschutz, eher als sie zu erreichen – und das, weil niemand auf fachliche Einwendungen gehört habe, heißt es in einem Schreiben des BBV. Durch unzureichend gedüngte Pflanzen entstehen kein Erosionsschutz oder eine Humusbildung. Eine Unterdüngung mindere die Erträge und sei absolut unverständlich, so die Landwirte.