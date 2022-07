Droht die Wasserknappheit?: Gemeinde Bischofsgrün ruft zu sparsamerem Trinkwasserverbrauch auf

In den letzten Wochen haben wir alle ordentlich geschwitzt. Die anhaltende Hitze und Trockenheit bekommen jetzt aber auch die Städte und Gemeinden zu spüren. Die Gemeinde Bischofsgrün ruft ihr Bürger nun dazu auf, sparsamer mit dem Trinkwasser umzugehen. Wie die Gemeinde mitteilt, sei der Wasserverbrauch in den vergangenen Wochen spürbar angestiegen. Sollte die Hitze auch weiter anhalten, könnte es zu Engpässen und Einschränkungen in der Trinkwasserversorgung kommen. Deshalb sei es wichtig, den eigenen Wasserverbrauch zu reduzieren.