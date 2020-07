Droht Arte Noah das Aus? Rehauer Stadtrat entscheidet am Abend

Aber auch mit anderen Themen muss sich die Stadt Rehau momentan auseinandersetzen.

Im Dorf Neuhausen soll ja das Biodiversitätszentrum Arte Noah errichten. Das Projekt steht aber mittlerweile auf der Kippe. Der Freistaat Bayern will es wohl nicht mehr fördern, weil er den Schwerpunkt nicht auf Naturschutz, sondern auf Tourismus sieht. Somit müsste Rehau die 15 Millionen Euro alleine stemmen, was für die Kommune nur schwer zu schaffen ist. Am Abend muss der Stadtrat jetzt entscheiden, ob er die Pläne weiter verfolgen will oder sich die Stadt von dem Projekt verabschieden muss.