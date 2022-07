Drohender Gasmangel: Welche Auswirkungen er für Hallenbäder hätte

In den vergangen Monaten sind die Preise für Strom und Gas immer weiter gestiegen. Durch den Krieg in der Ukraine gestaltet sich die Gaslieferung zudem besonders schwierig. Das Gas wurde von Russland bereits gedrosselt und kommt durch die Wartungsarbeiten an der Pipeline „Nord-Stream 1“ nur noch in geringen Mengen an. Die dadurch steigenden Preise haben bereits erste Auswirkungen auf Franken. In Nürnberg haben deshalb bereits drei von vier Hallenbädern schließen müssen, die erst im September wieder öffnen können. Der Betriebsleiter des Helmbrechtser Wellenbads Aquawell, Rico Horlbeck, kann solche Folgen auch für die Euroherz-Region nicht ausschließen. Dabei sieht er neben finanziellen Problemen auch Auswirkungen für die Besucher. Durch eine Schließung der Hallenbäder würden viele Kinder nicht zu ihren Schwimmkursen kommen. Die sind wegen der Corona-Pandemie bereits überlastet und würden sich so noch weiter stauen. Mit einem Gas-Aus müssten, laut Horlbeck, wahrscheinlich die meisten Hallenbäder in Bayern schließen.

Foto: Hallenbäder wie dieses hier in Nürnberg haben aktuell geschlossen.