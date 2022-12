Drohende Schließung in Reichenbach: Landrat kündigt Unterstützung für Paracelsus-Klinik an

Bei einem medizinischen Notfall ist es wichtig, so schnell wie möglich Hilfe zu bekommen. In Reichenbach im Vogtland steht die medizinische Versorgung jedoch auf der Kippe. Der Paracelsus-Klinik, die bereits Insolvenz anmelden musste, steht vor dem Aus. Der letzte interessierte Investor sei nicht mehr existent, hieß es in dieser Woche. Gestern Abend hat in Plauen der Kreistag getagt. Die Sitzung war nach Angaben aus dem Landratsamt ebenfalls von der drohenden Schließung bestimmt. Landrat Thomas Hennig hat seine Unterstützung versichert. Jedoch sei ein Konzept zum Erhalt der Klinik nicht innerhalb kürzester Zeit machbar. Es sei aber das erklärte Ziel. Ob sich der Kreistag in einer Sondersitzung vor Jahresende noch einmal damit beschäftigen werde, sei offen.