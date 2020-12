Drogentest in Hof: 28-jähriger trägt sauberen Urin bei sich

Das ist eine durchaus sonderbare Entdeckung: Bei einer Personenkontrolle gestern Abend in Hof hat die Polizei einen 28 jährigen Mann kontrolliert und dabei ein Fläschchen mit Urin gefunden. Der Mann ist mit einem E-Scooter in der Marienstraße unterwegs gewesen. Er hat den Polizisten auf Nachfrage gestanden, früher Rauschmittel genommen zu haben. Aus diesem Grund hat er sich einem Drogentest unterziehen müssen. Dieser hat positiv auf Amphetamin angeschlagen. Mit dem Urin in seinem Fläschchen, wollte er offenbar den Test fälschen. Das hat dann jedoch nicht geklappt.

(Symbolbild)