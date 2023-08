Mit 140 Gramm Crystal im Auto hat der Selber Zoll an der deutsch-tschechischen Grenze einen 37-jährigen Autofahrer erwischt. Der Mann sitzt wegen der Menge der Drogen, die er schmuggeln wollte, bereits in Untersuchungshaft. Der 37-Jährige hatte das Crystal in Plastiktütchen verpackt in einer Schublade unter seinem Fahrersitz versteckt. Insgesamt 96 Plastiktütchen haben die Zöllner gefunden.