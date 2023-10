Drogenkuriere bei Verkehrskontrolle festgenommen

Ein 34-Jähriger hat sich auf dem Oktoberfest in München mit Schlägen gegen polizeiliche Maßnahmen wegen (…)

Mann will auf Wiesn koksen: Polizisten verletzt

Etwa 17 Kilogramm Marihuana haben Polizisten bei einer Autokontrolle in Oberbayern entdeckt. Der heranwachsende Fahrer des Wagens sitze (…)

Duo besetzt Hütte in Schrebergarten und baut Marihuana an

Ein Duo hat in Oberfranken eine Hütte in einem Schrebergarten besetzt, offenbar um dort Marihuana anzubauen. Wie die Polizei am (…)